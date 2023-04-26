Adıyaman'da 38 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Depremden sonra artan hırsızlık olaylarına karşı titiz çalışmalar yürüten Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince hem gece hem de gündüz saatlerinde devriye faaliyetleri arttırıldı.

Deprem sonrası meydana gelen 122 hırsızlık olayına karışan 189 şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 189 şüpheli şahıstan 38'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri çalışmalara aralıksız devam edeceklerini vurguladı. (İHA)