Bu sefer hasta değil doktor doktora saldırdı

Kaynak: DHA
Bu sefer hasta değil doktor doktora saldırdı
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Göğüs hastalıkları hastanesinde görevli bir doktor, muayene olmak için gittiği üroloji doktoruna ‘Benimle ilgilenmedin’ diyerek saldırdı.

Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarının uğradığı saldırılara bir yenisi eklendi. Ancak bu sefer bir doktor başka bir doktora saldırdı.

Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Doktor B.A. muayene için geldiği hastanenin üroloji kliniğinde, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla, üroloji kliniği sekreteri ve Dr. Uğur Semiz ile tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. B.A. iddiaya göre Dr. Semiz’e saldırdı. Saldırı sonrası kavga da çıkan klinikteki bazı eşyalar dağılırken, araya diğer sağlık görevlileri ile güvenlik personeli girdi. Taraftar sakinleştirilirken, darp raporu alan doktorlar birbirlerinden şikayetçi oldu.

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SALDIRI SONRASI BAŞHEKİM İSYAN ETTİ

Doktorun bir başka doktora saldırısı sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı olaya isyan etti. Kulaklı yaptığı açıklamada olayın takipçisi olacaklarını belirterek adli soruşturmanın başladığını söyledi. Kulaksız saldırıyı kınadıklarını söyledi.

ekran-goruntusu-2024-05-02-140901.pngGiresun Tabip Odası’ndan gelen açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Bugün burada bir kez daha maalesef şehrimizde vuku bulan bir ‘sağlıkta şiddet’ olayını kınamak amacıyla toplandık. Şunu ifade etmek isterim ki; iki gün önce yaşadığımız bu menfur saldırının failinin hekim olması, bazı haber mecralarında bu olayın sanki iki hekimin arasında geçen basit bir kavgaymış gibi gösterilmeye çalışılmasına neden olmuştur. Fakat o kişinin hekim olması, polikliniğe hasta olarak sağlık hizmeti almak üzere başvurduğu ve kendisine hizmet vermeye çalışan meslektaşımıza saldırdığı gerçeğinin önüne geçmemelidir. Bu olay neresinden bakılırsa bakılsın tam anlamıyla bir ‘sağlıkta şiddet’ olayıdır ve bu şekilde değerlendirilmelidir”

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