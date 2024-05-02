Kente su sağlayan boru patladı

Kaynak: İHA
Kente su sağlayan boru patladı
Hakkari'de kente su sağlayan borulardan birisi Berçelan Yaylası'nda patladı. Ekipler karlı yolları aşarak müdahale ediyor.

3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda karların erimesi ve toprak kayması sebebi ile kentin içme suyu ihtiyacını sağlayan 450’lik borunun patlaması üzerine belediye personelleri çalışma başlattı.
Yerleşim yerinin birçok noktasının susuz kalması üzerine belediye personelleri Berçelan Yaylası’na hareket etti.

Karla kaplı olan yolların açılmasının ardından arıza olan yere ulaşan belediye personelleri, iş makinelerinin yardımı ile arızaya müdahale etti. Devam eden çalışmalar sonucunda arızanın kısa zamanda giderilerek kesintinin yaşandığı bölgelere yeniden suyun verilmesi planlanıyor.

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