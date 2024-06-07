Adıyaman'da 5 bin kişi Gazze için yürüdü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişi, Kahta Sivil Toplum Kuruluşları Platformu önderliğinde toplanarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti ve kınadı.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık sekiz aydır devam eden insanlık dışı saldırılarına tepki olarak "Gazze'ye Destek" yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Akedaş Kavşağı'nda toplanan binlerce kişi, Mustafa Kemal Caddesi boyunca yürüyerek Kaymakamlık binası önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık, sloganlar atarak savaşın sona ermesini talep etti.

Kahta Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde, evlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan İsrail güçlerinin, silah dışında bir dil anlamadığı vurgulandı.

Ayrıca, Gazze yanarken İsrail'in eylemlerine karşı çıkmayan İslam ülkelerinin bu durumun utancını kolayca unutamayacağı ifade edildi.

Kalabalık, yapılan duaların ardından sessizce dağıldı.