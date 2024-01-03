Adıyaman'da 72 kişiye mezar olan İsias Oteli davasının ilk duruşması başladı

Depremde yıkılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden turnuva için gelen öğrencilerinde aralarında bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli’nde, dava süreci başladı. Bugün ilk duruşması görülen davada, 5’i tutuklu 11 sanık, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde onaylanan iddianamede, otelin 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği ve daha sonra ruhsatı bulunmayan kaçak kat eklendiği, binada deniz kumu kullanıldığı yer aldı.

Hayatını kaybeden sporcuların aileleri de, ellerindeki pankartlarla, sanıkların ceza almasını istedi. Davanın ilk duruşmasını, KKTC Başbakanı ve beraberindeki bakanlar da takip etti.

BU DAVADAN ÇIKACAK SONUÇ EMSAL OLACAK

Duruşma başlamadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Bugün bakan arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle ve şampiyon meleklerimizin aileleriyle davayı izlemek için geldik. Çünkü İsias davası, bizim için çok önemlidir. İsias, bu davalardan bir tanesidir. Dolayısıyla İsias davasında görüşülecek ve çıkacak netice, Türkiye'deki diğer davalar açısından emsal oluşturacak ve çok önemlidir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce Türk adaletine güveniyoruz. Kanunlar çerçevesinde suçluların alacakları cezalar, öbür davalara da emsal olacağı için bu önemli günde burada bulunuyoruz" ifadelerini kaydetti.