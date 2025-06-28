Adıyaman'da ahır yangını korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Bayram Baykut'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, ahırda bulunan saman balyaları ile arpa dolu çuvalların tamamen yandığı belirlendi.

Ayrıca, yangının etkisiyle yan tarafta bulunan depoda park halindeki bir motosiklet ile akülü engelli aracı da zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.