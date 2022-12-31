31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Akrabalar çatıştı fırıncı vuruldu

Adıyaman’da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, cadde üzerinde bulunan bir fırınca saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:13
Takip Et

Adıyaman'da akrabalar çatıştı fırıncı vuruldu

Akrabalar çatıştı fırıncı vuruldu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Fatih Mahallesi 22021 nolu sokakta meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen ve aralarında yıllar öncesine dayanan kan davası olan kişiler arasında silahlar konuştu. Otomobil ile sokağa gelen bir kişi elindeki silah ile Y. ailesine ait eve doğru ateş etti. 

Y. ailesinden kişilerde tabancaları ile otomobilden açılan ateşe karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada fırında çalıştığı öğrenilen ve caddede bulunan İmam Korkmaz’a saçma isabet eti. İmam Korkmaz hafif şekilde yaralandı. Çıkan silahlı çatışma sonrasında otomobilde bulunan kişi olay yerinden uzaklaştı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 13 adet boş kovan tespit edildi. Olaya karışan otomobil iki çevre yolu üzerinde park edilmiş halde bulundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
2
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
3
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿2023 MTV ne kadar oldu
4
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿Benzine yılbaşı zammı
5
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
6
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
7
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Van'da 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Van'da 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Van'da 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Sürücü arabam yanıyor diyerek feryat etti
﻿Sürücü arabam yanıyor diyerek feryat etti
﻿Sürücü arabam yanıyor diyerek feryat etti
﻿Kayseri Develi’de icradan satılık tarla
﻿Kayseri Develi’de icradan satılık tarla
﻿Kayseri Develi’de icradan satılık tarla
﻿Elazığ Kovancılar’da icradan satılık dükkan
﻿Elazığ Kovancılar’da icradan satılık dükkan
﻿Elazığ Kovancılar’da icradan satılık dükkan
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.