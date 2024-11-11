Adıyaman'da anız yangını çok sayıda tarlaya zarar verdi

Kaynak: İHA
Adıyaman'da anız yangını çok sayıda tarlaya zarar verdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan yangın köye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kahta'nın Habipler Köyü'nde bir vatandaş anız tarlasını yaktı. Kontrolden çıkan yangın, köydeki vatandaşları korkuttu. Çok sayıda tarla ve bahçe zarar gördü. Yangına Kahta itfaiye ekipleri müdahale etti.Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal yangın haberini alır almaz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar saatler sürdü. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında meyve ağaçları da zarar gördü.​​​​​​​​​​​​​​Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da anız yangını çok sayıda tarlaya zarar verdi

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