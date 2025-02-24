Adıyaman'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Adıyaman'da bir grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi eski Kahta Kalesi yakınlarında M.K., ile O.K., isimli kişiler kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı saldırıya uğrayarak bıçak darbeleriyle yaralanan M.K., ile O.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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