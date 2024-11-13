Adıyaman'da bir çift hırsızlık yaparken yakalandı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da bir çift hırsızlık yaparken yakalandı

Adıyaman'da bir çift marketten çeşitli kozmetik ve ev eşyaları çaldığı öne sürüldü. Çift, ekipler tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki zincir markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.K. ve B.K. olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede, şüphelilerin marketten vazelin, meyve soyacağı ve buharlı kırışık giderici gibi çeşitli ürünleri çaldıkları anlaşıldı. Öte yandan çiftin kozmetik eşyalarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.K. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

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