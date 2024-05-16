Adıyaman’da çürümeye başlayan erkek cesedi bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da çürümeye başlayan erkek cesedi bulundu
Adıyaman’da yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin edilen bir kişinin cesedi konteyner içerisinde bulundu.

Adıyaman’da merkez ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde yer alan konteyner kentte yaşayan Hasan Çetinkaya’ya ait konteynerden kötü kokular gelmeye başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, içerisine girdikleri konteynerde 71 yaşındaki Çetinkaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaklaşık 5 ay önce hayatını kaybetti öngörülen Çetinkaya’nın çürümeye başlayan cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Çetinkaya’nın cesedinin çıkarıldığı konteynerde belediye ekiplerince ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemelerinin ardından belli olacak.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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