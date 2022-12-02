Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman’da, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Serhatlı Köyünde ikamet eden Hacı Y., ile oğlu Mahir Y., köy içerisinde daha önceden aralarında husumet bulunan Mehmet Y’yle karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet Y., akrabası olan Hacı Y’yi tüfekle bacağından vurarak yaralarken Hacı Y’nin oğlu Mahir Y’i ise darp etti.

Bacağından Hacı Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken darp neticesi yaralanan Mahir Y., ise otomobille hastaneye getirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken baba ve oğlu yaralayan Mehmet Y., ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



(Kaynak: İHA)