Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na seyir halinde olan Zekeriya Zenginol idaresindeki 02 BD 119 plakalı otomobil ile Gazi Caddesi'nden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan Yusuf Güçlü idaresindeki 01 BTU 55 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Zenginol yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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