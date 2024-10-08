Tavşanlı’daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tavşanlı’daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 Ekim gecesi meydana gelen trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği kazadan bir acı haber daha geldi.

Tavşanlı - Tunçbilek karayolunun 2. kilometresinde, Durmuş Ahmet Sarı (66) idaresindeki 43 HU 783 plakalı araç, Tunçbilek Beldesi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı ve tek taraflı kaza meydana geldi.

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Kazada, araçta bulunan Durmuş Ahmet Sarı (66), eşi Nilgün Sarı (62) ve kızı Asude Sarı (17) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Tavşanlı Devlet Hastanesine sevk edildi. Nilgün Sarı (62), Kütahya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Eşi Durmuş Ahmet Sarı (66) ise yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kazadan 5 gün sonra kaybetti.

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Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

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