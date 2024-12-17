Adıyaman'da iş makinesi devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da iş makinesi devrildi

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş makinesi devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi eski İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta çalışan iş makinesi manitou, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat temeline düştü. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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