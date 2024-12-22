Adıyaman’da jandarmanın envanterine yenileri eklendi

Adıyaman Valisi Osman Varol, jandarma personeline yönelik arama kurtarma eğitimlerinin ardından AFAD İl Müdürlüğü tarafından temin edilerek jandarma envanterine kazandırılan yeni arama kurtarma ekipmanlarını yerinde inceledi. Söz konusu ekipmanların özellikle deprem başta olmak üzere yaşanması muhtemel doğal afetlere ve kazalara karşı ilk müdahale kabiliyetini artıracağı vurgulandı.

İl Jandarma Komutanlığına kazandırılan ekipmanlar arasında benzinli ağaç kesme testeresi, taşlama makinesi (spiral), benzin motorlu daire başlıklı beton ve demir kesme cihazı, kesici-ayırıcı (batarya-elektrik) kombi seti, aydınlatma takımı, jeneratör (7,5 Kw), elektrikli delici, mekanik kırma-kurtarma aleti, demir kesme makası ve çeşitli teçhizatlar bulunuyor. Bu sayede jandarma ekiplerinin afet bölgesinde ilk müdahaleyi gerçekleştirme kapasitesi artırıldı.

Vali Varol, ekipmanların incelenmesinin ardından jandarma personeli tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatını izleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tatbikatın, muhtemel afet durumlarında koordineli ve etkin müdahale stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.