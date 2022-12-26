Adıyaman’da 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma ekipleri Şanlıurfa Karayolunda yaptıkları yol uygulamasında 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akpınar yol emniyet ve kontrol noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Irak uyruklu J.M.F. isimli şahsa ait 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(Kaynak: İHA)