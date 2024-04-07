Adıyaman’da kamyon ile otomobil çarpıştı. 2 genç öldü

Kaynak: İHA
Adıyaman’da kamyon ile otomobil çarpıştı. 2 genç öldü
Adıyaman’da, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 genç arkadaş hayatını kaybetti.

Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı yakınlarında meydan gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüsü belirlenemeyen 33 N 9037 plakalı otomobil ile G.G., idaresindeki 02 HU 556 plakalı kamyon çarpıştı. Feci kaza sonucu Fırat Yılmaz (19), Furkan Geyik (23), yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin çalışmaları neticesinde hurdaya dönen otomobil içerisinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Hastanede tedavi altına alınan Furkan Geyik ile Fırat Yılmaz isimli her iki genç arkadaş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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