Adıyaman'da kontrolden çıkan araç takla attı: 6 yaralı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yola savruldu. Kazada aynı aileden 1’i bebek 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Adıyaman'da kontrolden çıkan araç takla attı: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Sincik ilçesine bağlı Subaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sincik’ten Kahta’ya doğru seyir halindeki Yunus T. (29) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu takla atarak yola savruldu.

Kazada Osman T. (63), Ramazan T. (23), Mergül T. (30), Fikriye T. (55), Aden Mira T. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Haberler
İş güvenliği videosu çekti, 2 gün sonra iş kazasında öldü
Motosiklet sürücüsü kazada öldü
Antalya’da scooter kazası
Antalya’da scooter kazası
Arsuz'da trafik kazası: 1 yaralı
Arsuz'da trafik kazası: 1 yaralı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Erdoğan görevden aldığı danışman 24 saat dolmadan Turkcell Yönetim Kurulu'na girdi Güncel
Erdoğan görevden aldığı danışman 24 saat dolmadan Turkcell Yönetim Kurulu'na girdi
Bayrağında ay yıldız taşıyan Hristiyan ülkeyi biliyor muydunuz? İşte o bayrak ve anlamı Güncel
Bayrağında ay yıldız taşıyan Hristiyan ülkeyi biliyor muydunuz? İşte o bayrak ve anlamı
Filenin Sultanları'na mağlup olan Japonya takımı koçundan gururlandıran açıklama: Dünyanın en iyi takımına karşı oynadık Spor
Filenin Sultanları'na mağlup olan Japonya takımı koçundan gururlandıran açıklama: Dünyanın en iyi takımına karşı oynadık
Otobüse binmek için yolun karşısına geçen 2 kadına otomobil çarptı. İkisi de hayatını kaybetti Güncel
Otobüse binmek için yolun karşısına geçen 2 kadına otomobil çarptı. İkisi de hayatını kaybetti
Aydın’da makilik yangını geceyi kızıla boyadı. Alevler yerleşim bölgesine ulaştı Güncel
Aydın’da makilik yangını geceyi kızıla boyadı. Alevler yerleşim bölgesine ulaştı
Gaziosmanpaşa’da yoldan geçenlere silah doğrultan şüpheli yakalandı Güncel
Gaziosmanpaşa’da yoldan geçenlere silah doğrultan şüpheli yakalandı