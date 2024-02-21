Adıyaman'da Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili bulundu

Kaynak: AA
Adıyaman'da Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili bulundu
Adıyaman Besni’de bulunan balık fosili koruma altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oluklu köyünde yaşayan bir çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu farklı yapıdaki taşı, Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne teslim etti.

İlk incelemelerini tamamlayan Müze Müdürlüğü ekipleri, bunun Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili olduğunu tespit etti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, balık fosilinin genelde akarsu ve göl çökertileri oluşan yerlerde görüldüğünü söyledi.

Alkan, "Kayaç üzerindeki balık fosili yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda, yüzgeçleri ve kılcal damarları belirgin vaziyette görülüyor. Fosil, yaklaşık 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Daha sonraki dönemlerde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır" diye konuştu.

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