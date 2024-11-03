Adıyaman’da park ve bahçelerde asayiş uygulaması

Kaynak: İHA
Adıyaman’da park ve bahçelerde asayiş uygulaması

Adana polisi halkın mal ve can güvenliğinin sağlanması açısından park ve bahçelerde şok uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri ve üst araması yapıldı.

Adıyaman'da, park ve bahçelerde şok asayiş uygulaması yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde park ve bahçelerde şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Halkın mal ve can güvenliğinin sağlanması ve halkın daha huzurlu bir şekilde park ile bahçelerde zaman geçirebilmesi adına uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı.

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