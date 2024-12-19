Adıyaman'da polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, polis şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü alkollü çıktı ve kaza yaptı.

Adıyaman Kahta ilçe merkezinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği Ö.A. idaresindeki araç durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı.

Bir süre kovalanan araç, Filistin Caddesi üzerinde kaza yaparak durdu. Her hangi bir yaralanması bulunmayan sürücü Ö.A. yakalanarak gözaltına alınırken otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise kaçtı.

Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken kaçıp kayıplara karışan şahsın yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Adıyaman'da polisin 'dur' ihtarına uymadı kaza yaptı

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