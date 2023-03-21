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Sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde annesiyle birlikte sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 09:14
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Adıyaman'da sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

Sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedenine ulaşıldı
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İHA

15 Mart tarihinde Adıyaman’ın Tut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 2 aylık hamile olan hemşire annesi Fatma Tekdal ile birlikte akıntıya kapılan ve 6 gün boyunca polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal’ın cansız bedeni, Boyundere köyü yakınlarında bir HES kanalında bulundu.

Polis dalgıç ekipleri tarafından kanal içerisinde bulunan Zeynep Zümra Tekdal’ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cansız bedenine ulaşılan Zeynep Zümra Tekdal’ın 2 aylık hamile olan hemşire annesi Fatma Tekdal da cansız bedenine sabah saatlerinde su kanalı içerisinde bulunmuş ve cenazesi hastane morguna kaldırılmıştı.

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