Adıyaman'da silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Adıyaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

KAYNAK: AA
Adıyaman'da silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeşilyurt Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada çevrede bulunan 3 kadının yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.T. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Yeşilyurt Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada çevrede bulunan 3 kadın, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

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