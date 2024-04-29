Oto galerilere yönelik soruşturmalarda uzlaşma

Rekabet Kurulu, oto galerilerine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde uzlaşma sonucu Canatar Auto'ya 20 bin 515 TL ve Özgen Gallery'ye 47 bin 292 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde bulunan duyuruda Kurul, Adana, Antalya ve Gaziantep'te faaliyette olan oto galerilerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti maksadıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Buna bağlı olarak Canatar Auto ve Özgen Gallery tarafından gönderilen uzlaşma metinlerinde, Canatar Auto'ya 20 bin 515 TL, Özgen Gallery'ye 47 bin 292 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Soruşturma, ismi olan teşebbüsler bakımından uzlaşmayla sonlandırıldı.

Ayrıca, ERY Motors'un ilgili kanun kapsamında rekabeti sınırlayıcı anlaşma içinde olduğu yönünde bir ihlalin tespit edilemediği dolayısıyla ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı karar verildi.