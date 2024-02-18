Adıyaman’da sit alanında kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen H.K., İ.K. ve M.K., isimli 3 şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına sevk edildi. Şahısların kaçak kazı yaptıkları sırada kullandıkları 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet matkap, 4 adet kazma, 2 adet balyoz, 2 adet farklı boyutlarda elektrik kablosu ile suça konu malzemeler ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.