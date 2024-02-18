Adıyaman’da sit alanında kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Adıyaman’da sit alanında kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalandı
Adıyaman’da, birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen H.K., İ.K. ve M.K., isimli 3 şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına sevk edildi. Şahısların kaçak kazı yaptıkları sırada kullandıkları 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet matkap, 4 adet kazma, 2 adet balyoz, 2 adet farklı boyutlarda elektrik kablosu ile suça konu malzemeler ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw144453-01.jpg

Son Haberler
Evde çıkan yangın bitişikteki binaya da sıçradı. 2 bina alev alev yandı Gündem
Evde çıkan yangın bitişikteki binaya da sıçradı. 2 bina alev alev yandı
Kara Kuvvetlerinin forsu değişti. İşte yeni forstaki detay Gündem
Kara Kuvvetlerinin forsu değişti. İşte yeni forstaki detay
İşte Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi Eryaman Stadı'nın içler acısı hali. Yeniçağ görüntüledi Spor
İşte Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi Eryaman Stadı'nın içler acısı hali. Yeniçağ görüntüledi
Iğdır’da firar eden 5 kişi tutuklandı Gündem
Iğdır’da firar eden 5 kişi tutuklandı
Putin: Rusya’nın enerjide en güvenilir ortağı Türkiye Ekonomi
Putin: Rusya’nın enerjide en güvenilir ortağı Türkiye
Son dakika... Maden faciasında şirket müdürü serbest bırakıldı Gündem
Son dakika... Maden faciasında şirket müdürü serbest bırakıldı
Fatih Terim topun ağzında. Balayı bitti Spor
Fatih Terim topun ağzında. Balayı bitti