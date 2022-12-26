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Yolcu otobüsünde kaçak alkol ele geçirildi

Adıyaman’da şüphelenilen yolcu otobüsü, jandarma ekipleri tarafından durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada otobüste kaçak alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 12:12
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Adıyaman’da şüpheli yolcu otobüsünden kaçak alkol çıktı

Yolcu otobüsünde kaçak alkol ele geçirildi
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol uygulamasında durdurularak aranan bir yolcu otobüsünde kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Nurhak yol ayrımında yol kontrolü yapan Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurarak aradı. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramalarda E.K’ya ait koli içerisinde 40 adet 70cl, 6 adet 50cl, 5 adet 35cl olmak üzere toplam 51 adet bandrolsüz kaçak alkol (viski) ele geçirildi. Kaçak alkoller muhafaza altına alınırken E.K., isimli şahıs ise gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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