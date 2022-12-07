Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı: 1 yaralı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinden şehir merkezi istikametine doğru gelen Yahya Boybay idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı Nar Kavşağı ışıklarında bekleyen Oğuz Tecer idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada arkadan çarpan araç içerisinde yolcu olarak bulunan Merve Özdüzen yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özdüzen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)