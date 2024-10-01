Adıyaman'da trafik kazası

Kaynak: İHA
Adıyaman'da trafik kazası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bölgede meydana gelen trafik kazasından edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karayılan Caddesi üzerinde Nazmi Bilen idaresindeki 46 AAU 497 plakalı hafif ticari araç ile Kemal Özdemir idaresindeki 61 VE 500 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü Nazmi Bilen yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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