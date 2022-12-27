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Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu

Adıyaman’da, gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemek isteyen kişi kazara kendisini vurarak yaralandı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:50
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Adıyaman'da tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu

Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu
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İHA'nın haberine göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Binevler Mevkiinde ikamet eden Erdal P. (30), gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemeye başladı. 

Temizlik esnasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Erdal P.’nin ayak ve bacağına isabet etti. Kazara kendisini vuran Erdal P.’nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdal P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erdal P.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayağında ciddi yaralanma olduğu öğrenildi.

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