Adıyaman’da uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 8 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, bir hafta içinde uyuşturucu tacirlerine yönelik bir çok uygulama gerçekleştirildi. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde 304,61 gram esrar, 8 adet excaty hap, 100,53 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Düzenlenen narkotik uygulamalarında uyuşturucu ve silahla yakalanan 8 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticareti yapmaktan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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