Adıyaman'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Olay, 7 Eylül 2024 tarihinde meydana geldi. Yakınlarının durumu fark etmesinin ardından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Kısa süre içinde olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda Aşhan Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelere başladı. İlk incelemelerde ölüm nedeni belirlenemeyen Aşhan Keskin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Dört çocuk annesi olduğu öğrenilen Keskin'in ölüm nedeni, otopsi sonuçlarıyla netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.