Adıyaman'da yıkım esnasında bina iş makinesinin üzerine çöktü

Kaynak: İHA
Adıyaman'da yıkım esnasında bina iş makinesinin üzerine çöktü

Adıyaman'da orta hasarlı binanın yıkımı esnasında bina iş makinesinin üzerine çöktü.

Adıyaman'da orta hasarlı binanın yıkımı esnasında bina iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinesinin operatörü yaralandı.

yikim.jpgOlay, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Orta hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinesinin bir kısmının enkazın altında kaldığı olayda, iş makinesi operatörü Abdullah Doğru yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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