26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolcu otobüsünde 51 adet kaçak viski ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 51 adet kaçak viski ele geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol uygulamasında durdurularak aranan bir yolcu otobüsünde kaçak alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:50
Takip Et

Adıyaman'da yolcu otobüsünde 51 adet kaçak viski ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 51 adet kaçak viski ele geçirildi
+
Aa
-

İHA'da yer alan habere göre, Malatya-Nurhak yol ayrımında yol kontrolü yapan Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurarak aradı.

Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramalarda E.K’ya ait koli içerisinde 40 adet 70cl, 6 adet 50cl, 5 adet 35cl olmak üzere toplam 51 adet bandrolsüz kaçak alkol (viski) ele geçirildi. Kaçak alkoller muhafaza altına alınırken E.K., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
2
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
3
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
4
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
5
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
6
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
7
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Merkez Bankası duyurdu. FAST işyeri ödemeleri başlıyor
﻿Merkez Bankası duyurdu. FAST işyeri ödemeleri başlıyor
﻿Merkez Bankası duyurdu. FAST işyeri ödemeleri başlıyor
﻿Yeni operasyon başladı! 470 personel katılıyor 
﻿Yeni operasyon başladı! 470 personel katılıyor 
﻿Yeni operasyon başladı! 470 personel katılıyor 
﻿Yolcu otobüsünde 51 adet kaçak viski ele geçirildi
﻿Yolcu otobüsünde 51 adet kaçak viski ele geçirildi
﻿Yolcu otobüsünde 51 adet kaçak viski ele geçirildi
﻿ABD ve Kanada'da kar esareti: 50 ölü
﻿ABD ve Kanada'da kar esareti: 50 ölü
﻿ABD ve Kanada'da kar esareti: 50 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.