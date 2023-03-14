Adıyaman’daki çadırkenti su bastı: Kızılay da yok AFAD da. Şu an hiçbir yetkili yok

Adıyaman merkeze bağlı Karapınar Mahallesi’nde depremzedeler, kaldıkları çadırları yağmur nedeniyle su bastığını belirterek hiçbir yetkiliyi bulamamaktan yakındı. Çadırkentte kalan bir vatandaş, çektiği video ile durumu anlatmaya çalışırken şunları söyledi:

“İşte görüyorsunuz; Kızılay da yok, AFAD da. Şu an hiçbir yetkili yok. Yetkililerimiz, hepsi uykularında ve yatıyorlar sıcak yerlerinde. Her tarafımız tel örgülerle çevrili. Koydukları mıcırı (çakıl) halk kendi imkanlarıyla taşıyıp çadırların önüne döküyor. Lavabolarımız su içinde yüzüyor.”