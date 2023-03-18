Cami ve türbeler ağır hasar aldı

(AA)- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük ölçüde yıkıma neden olduğu kentte çok sayıda ibadethane ve türbenin yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü belirterek, merkezde ibadete uygun 17 caminin kaldığını ifade etti.

Adıyaman'da büyük yıkıma neden olan deprem, ibadethaneler ve manevi mekanları da olumsuz etkiledi.

Kentin en önemli simgeleri arasında yer alan ve 1506 yılında yapıldığı rivayet edilen tarihi Ulu Cami'nin depremlerin ardından sadece 2 duvarı ayakta kaldı.

Kab Camii ve Eskisaray Camii'nin de yıkıldığı kentte önde gelen manevi ziyaret mekanlarından olan Abuzer El Gaffari Türbesi ile Mahmut El Ensari Türbesi de ağır hasar gördü.

Adıyaman merkezine 7 kilometre uzaklığında Ali Dağı’nda yer alan ve duvarları yıkılan Mahmud El Ensari Türbesi içerisinde asılı Türk bayrağının olduğu duvarın ise yıkılmadığı görüldü.

TAMAMEN YIKILAN CAMİLER VAR

Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Salih Eren, kent genelindeki camilerin hasar durumuna ilişkin bilgi verdi.

Adıyaman'da toplam 83 caminin olduğunu belirten Eren, "Bu camilerimizden 9'u tamamen yıkıldı, 17 camimiz hasarsız, 6 camimiz orta hasarlı, 30 camimiz ise az hasarlıdır. Şu anda ibadete uygun olan 17 hasarsız camimiz var. Bunun dışında tamamen yıkılan camilerimiz var, orta hasarlı olanlar var. Yine türbelerimizde de ağır hasarlı olanlar var. Ağır hasarlı Abuzer El Gaffari Türbesi ve yine Mahmud El Ensari Türbesi de yıkılmış durumdadır." diye konuştu.

"GÖNÜLLERİNDEKİ DEĞERİ BÜYÜK"

Abuzer El Gaffari Camii İmamı Kutbeddin Deniz de depremde 4 yakınını kaybettiğini, bazı yakınlarının ise yaralı olarak kurtulduğunu söyledi.

Depremde Adıyaman'ın manevi ziyaretgahının da ağır hasar aldığını vurgulayan Deniz, şöyle devam etti:

"Deprem sonucunda özellikle türbemizde, tavanında çatlaklar oluştu.

Deprem sonucunda oluşan çatlakların giderilmesi gerekir yoksa bu ileriki dönemlerde bizim için daha sıkıntı olur. Bilindiği üzere Abuzer El Gaffari Hazretleri, Peygamber efendimizin döneminde yaşamış sahabelerinden bir tanesi, orduların sancaktarlığını yapmıştır.

Akabinde Hz. Ömer döneminde görevlendirilip bu bölgeye gönderilip İslam dinini anlatmış buralarda konaklamıştır.

4. Murat döneminde burası bir türbe olarak yapılmış. O zamandan beri Adıyaman'dan ve çevre illerden ziyaretçiler türbeyi gelip ziyaret ediyor. Burasının insanların gönüllerindeki değeri büyüktür."