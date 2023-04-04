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Adıyaman’daki deprem konutları ihalesi Rizespor başkanına gitti. ‘Hükümet istifa’ sloganı atan taraftarlara ‘foseptik fareleri’ demişti

Adıyaman’da, depremzedeler için yapılacak deprem konutlarının ihalesini, 1 milyar 488 milyon TL sözleşme bedeli ile Rizespor Başkanı İbrahim Turgut’un yönetim kurulu başkanı olduğu şirket kazandı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 05:52
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Adıyaman’daki deprem konutları ihalesi Rizespor başkanına gitti.

Adıyaman’daki deprem konutları ihalesi Rizespor başkanına gitti. ‘Hükümet istifa’ sloganı atan taraftarlara ‘foseptik fareleri’ demişti
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Adıyaman’da depremzedeler için yapılacak konutlar için, 13 Mart 2023’te ihaleye çıkıldı. İhalesine çıkılan iş için, “Adıyaman ili ikinci etap kırsalı 500 deprem konutu yapım işi” tanımlaması yapıldı. İşin yaklaşık maliyeti, 1 milyar 645 milyon 86 TL olarak belirlendi. İhaleye, dört şirket katıldı.

ANKA haber ajansının haberine göre; ihaleyi, 1 milyar 488 milyon 607 bin TL sözleşme bedeli ile Turgut Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. İhale sözleşmesi 24 Mart 2023 tarihinde imzalandı.

Turgut Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Turgut, aynı zamanda Rizespor’un da başkanı.

Şirket; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı tarafından yaptırılan Rize’deki Güneysu Konakları’nın inşaatını da yapmıştı.

RİZESPOR: FOSEPTİK FARELERİNİN ÇIĞLIKLARI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından stadyumlardan 'hükümet istifa' sloganları yükselince Çaykur Rizespor yönetiminden garipsenen sertlikte bir hükümet savunması gelmiş ve sloganlar için ‘foseptik farelerinin çığlıkları’ denmişti.

Rizespor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Devletimiz ve milletimiz deprem bölgesinde yaraları sarmak için tüm gücü ile seferber olmuş iken tribünlerde alçakça provokasyona kalkışanları devletimiz de milletimiz de affetmeyecektir. Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir. Milletimizin yaraları sarmak için büyük bir dayanışma içinde olmasından rahatsız olan lejyoner taraftar müsveddelerini şiddetle kınıyoruz.”

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