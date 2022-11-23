23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

IŞİD operasyonunda 1 tutuklama

Adıyaman’da, özel harekat destekli düzenlenen IŞİD operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:53
Takip Et

Adıyaman'daki IŞİD operasyonunda 1 tutuklama

IŞİD operasyonunda 1 tutuklama
+
Aa
-

İHA'da yer alan habere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed S.’ye yönelik çalışma başlatılmıştı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde, Gölbaşı'nda ikamet eden Muhammed S.’nin ikametine özel harekat destekli operasyon yapılmış ve şahıs burada yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
3
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
7
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'daki elektrik sorununa karşı girişim başlattı
﻿Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'daki elektrik sorununa karşı girişim başlattı
﻿Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'daki elektrik sorununa karşı girişim başlattı
﻿Düzce Üniversitesi'nde eğitime 4 Aralık'a kadar ara verildi
﻿Düzce Üniversitesi'nde eğitime 4 Aralık'a kadar ara verildi
﻿Düzce Üniversitesi'nde eğitime 4 Aralık'a kadar ara verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.