Adıyaman'ı karıştıran Menzil tarikatı iddiası

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde, yıllar önce mahallelinin katkılarıyla alınan arsa üzerine inşa edilen Kur'an Kursu'nun son dönemde Menzil tarikatına bağlı olduğu öne sürülen vakıf ve derneklere verilmesi, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Kurs binasının çeşitli protokollerle farklı yapılara devredildiği, mahalle çocuklarının binaya alınmadığı ve eğitim için camiye yönlendirildiği iddiaları, mahalleliyi sokağa döktü.

Adıyaman'da cami çıkışında toplanan vatandaşlar, "Mülkiyeti mahallemize ait olan Kur'an kursumuzu geri istiyoruz" ve "Kendi imkânlarımızla yaptığımız Kur'an kursumuzu derneklere peşkeş çektirmeyiz" yazılı pankartlarla Kahta İlçe Müftülüğüne yürüyerek basın açıklaması yaptı.

Protestocular adına konuşan mahalle sakini Ahmet Kuyumcu, şunları söyledi:

"Biz Kur'an kursumuzu kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Ve sonuna kadar bunun peşini bırakmayacağız. Kur'an kursu mahalleye aittir, mahalleli geri de alacaktır. Bizim paramızla kuruşu kuruşuna temelden tepeye kadar paramızla yaptığımız Kur'an kursu elimizden alınmıştır. Belediyeye 4 sefer dilekçe verdik, geldiler mühürlediler. Tekrar mühürü kopardılar. "Kim erkekse engel olsun" dediler. Bizim muhatabımız kimdir? Diyanetle dinimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Başka kurumlara ihtiyacımız var mı acaba? Eğer varsa Ali Erbaş gelsin, göstersin. Eğer Diyanet görevini yapamıyorsa oradan insin. Millet kendi dinini, kendi devletinin kurumundan alamıyorsa o zaman başının çaresine baksın."

Kuyumcu, müftülükten aldığı yanıtların yetersiz olduğunu savunarak, "Bir sayfa dilekçe veriyoruz, tek satırla "Bir dernekle sözleşme yaptık" deniliyor. Bu, halkın malı bir kurs binasıdır. Paravan dernekler üzerinden devredilmesi doğru değildir" dedi.

"CEZAEVİ GİBİ TEL ÖRGÜLERLE ÇEVRİLDİ"

Bir başka mahalle sakini ise, "Beş yıllık kiralama yapılmış deniliyor, ancak dokuz yıldır alıkonulmuş vaziyette. Binanın etrafı tel örgülerle çevrilmiş, adeta cezaevine dönmüş. Bu yaz 80 kız öğrenci başvurdu, binaya alınmadı. Cami içinde ders verilmesi ve tuvaletin erkeklerle ortak kullanılması önerildi. Bu, ilçe müftüsünün tavsiyesiymiş. Müftü, kendi torununu böyle bir ortama gönderir mi?" ifadelerini kullandı.

Mahalleli, kurs binasının mülkiyet ve protokol sürecinin kamuoyuna açıklanmasını, mahalle çocuklarının yeniden kurs binasından faydalanmasını, kadın ve kız öğrenciler için ayrı ve uygun eğitim ortamlarının sağlanmasını, kaçak yapı ve mühür işlemleriyle ilgili iddiaların resmen aydınlatılmasını ve denetimlerin artırılarak, şeffaflığın sağlanmasını talep ediyor.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin müftülük kaynaklarından edindiği bilgilere göre, söz konusu Kur'an Kursu, 2016 yılında Semerkand Vakfı'na, 2019 yılında ise Haliliye Yatılı Hafızlık Kursu'na protokolle devredildi. Kursun Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerden gelen öğrenciler tarafından kullanıldığı, protokol yapılan kurumların ise kamuoyunda Menzil tarikatına bağlı yapılar olduğu iddia ediliyor.