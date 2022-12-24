24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu

Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünde gece karşılaştığı sırtlanlarla konuşan balıkçının “Sizden korkuyorum la keratalar” sözleri güldürdü.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:41
Takip Et

Adıyamanlı balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu

Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, tarihi Kizılin Mağaralarının bulunduğu Göksu Nehri’nde balıkçılık yapan Emin Biricik, geçtiğimiz gece balık avlamaya giderken sırtlanlarla karşılaştı. Gecenin karanlığında duyduğu sesler üzerine el fenerini açan Emin Biricik, karşısında sırtlanı görünce ne yapacağını şaşırarak korktu.

Sırtlanlarla arasında yaklaşık 10 metre mesafe olan Emin Biricik, kaçmak yerine onlarla sohbet etmeye çalıştı. Onlara zarar vermek istemediğini göstermek için önce sırtlanları yanına çağıran Biricik, sırtlanların geldiğini görünce, “Geliyorsunuz da bende sizden korkuyorum la keratalar. Yanıma geliyorsunuz ama bende sizden korkuyorum. Korkuyorum fazla gelmeyin yanıma, gelme hadi git, hadi git. Gelme” sözleri gülümsetti.

Yaşanan bu anları cep telefonuyla kaydeden Emin Biricik, “Gecen balık avına gittim, bir sesler duydum. El fenerini tuttuğum da baktım ki 2 sırtlan karşımda. Üzerime doğru geliyor. Ben ürperdim ama kendileri benden kaçınmıyorlar yani insana alışmış. Kendileriyle sohbet ettim” dedi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
1
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
2
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
3
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
4
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
5
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
6
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
7
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Gebze Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
﻿TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı
﻿Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu
﻿Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu
﻿Balıkçı karşısına çıkart sırtlanla konuştu
﻿Vali Çelik, heyelan meydana gelen köyde incelemelerde bulundu
﻿Vali Çelik, heyelan meydana gelen köyde incelemelerde bulundu
﻿Vali Çelik, heyelan meydana gelen köyde incelemelerde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.