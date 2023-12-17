Adıyamanlı iş insanı intihar teşebbüsünde bulundu

Kaynak: İHA
Adıyamanlı iş insanı intihar teşebbüsünde bulundu
Adıyaman'da bir iş insanı intihar teşebbüsünde bulundu. Ağır yaralanan iş insanı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 25158 Sokakta bulunan evinde yaşayan M.S.K., isimli iş adamı henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sabahın erken saatlerinde kendisine ait tabancayla intihar teşebbüsünde bulundu. Silah sesiyle durumu fark ederek iş adamı M.S.K’yı kanlar içerisinde fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iş adamı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve daha sonra beyin cerrahi yoğun bakıma sevk edilen iş adamı M.S.K’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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