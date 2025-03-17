Adli Tıp, İnan Kıraç'ın demans teşhisini onayladı

Kıraç Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın demans hastası olduğuna dair Adli Tıp Kurulu’ndan yeni bir karar çıktı.

TEŞHİS ONAYLANDI EVLİLİK İPTAL EDİLEBİLİR

Mahkemenin talebi üzerine İnan Kıraç’ın dosyasını inceleyen Adli Tıp Üst Kurulu, sağlık heyetinin vermiş olduğu demans teşhisini onayladı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne gönderilen rapor 19 Mart Çarşamba günü incelenecek. Mahkeme incelemenin sonucunda İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın evliliğine dair bir karar verecek.

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NE OLMUŞTU?

88 yaşındaki İnan Kıraç ve Koç Holding eski çalışanı Emine Alangoya geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturdu.

Babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını ve evlilik için gereken sağlık raporunun usulsüz bir şekilde alındığını iddia eden İpek Kıraç evliliğin iptali için dava açtı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’nde görülen davada İnan Kıraç, Adli Tıp Kurulu’na giderek sağlık heyetinin karşısına geçti.

İnan Kıraç’ın muayene sırasında sorulan soruların çoğuna cevap verememesi üzerine kurul demans teşhisi koydu.