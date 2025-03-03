Adli Tıp'ta İnan Kıraç'ın yanıtlayamadığı o 2 soru!

87 yaşında yaptığı ani evlilik sonrası kızı İpek Kıraç'ın başvurusuyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İnan Kıraç'a "akli melekelerinin yerinde olmadığı" raporu verildi ve vasi atandı.

Kıraç'ın Adli Tıp'ta kendisine sorulan "saat kaç" ve "6 Şubat depremi" sorularına yanıt veremediği ortaya çıktı.

Emine Alagonya ile yaptığı ani evliliğin ardından kızı İpek Kıraç'ın evliliğin iptali ve vasi atanması talebiyle açtığı dava nedeniyle İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda muayene oldu.

Ünlü iş insanına "akli melekelerinin yerinde olmadığı" raporu verildi ve vasi atandı. Kıraç'a neden "Akli melekeleri yerinde değil" raporu verildiğine ilişkin detayları Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla yazdı.

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre Adli Tıp 10. Kurulu’ndaki görüşme sırasında İnan Kıraç’a bir dizi soru yöneltildi. İnan Kıraç sorulardan birçoğuna tutarlı cevap veremedi.

Bu sorulardan biri 6 Şubat depremiyle ilgiliydi. İnan Kıraç depremle ilgili hiçbir şey hatırlayamadı. Bunun üzerine İnan Kıraç’a saatin kaç olduğu soruldu. İnan Kıraç bu soruya da yanıt veremedi. Heyet bunun üzerine Kıraç'a vasi atanmasına yol açan raporu düzenledi.

Mahkeme, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı.