Adliye içinde barikat gerilimi! Mahmut Tanal'ın üstü başı yırtıldı

İmamoğlu’nun tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği savcılık yazısının avukatlardan önce medyaya verilmesi tepkilere neden oldu.

CHP’li milletvekilleri, barikatları yaşanan arbede sonrası polisin elinden aldı.

SAVCILIK SEVK YAZISI AVUKATLARDAN ÖNCE BASINA VERİLDİ

Savcılık sevk yazısının avukatlara verilmeden önce medyada haber olmasına avukatlar ve milletvekilleri tepki gösterdi. Avukatlar, “Rezalet bu. Biz burada neyi bekliyoruz? Müvekkil yakınları bizden önce medyadan öğreniyor” diyerek isyan etti.

MAHMUT TANAL'IN ÜSTÜ BAŞI YIRTILDI

Vekillerin de sulh ceza hakimliklerinin bulunduğu alana girmesi engellenince tansiyon yükseldi. Vekiller ile polisler arasında arbede yaşandı. Bu sırada milletvekilleri, polislerin barikatlarını çekerek aştı, ancak kalkanlarla kurulan barikatın önünde tartışmalar devam etti. O anlar kameralara yansıdı.

CHP Şanlıurfa Milltvekili Mahmut Tanal, polislerin maske takmasına tepki gösterdi. Tanal’ın arbede sırasında gömleği yırtıldı.