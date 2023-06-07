Adliye karşısında silahlı kavga

Mersin Adliyesi karşısındaki çay ocağında alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli 2 şahıs kayıplara karıştı.

Adliye karşısında silahlı kavga

İHA'nın haberine göre, öğle saatlerinde Mersin Adliyesi karşısında bulunan bir çay ocağında çıkan silahlı kavgada Taylan K. ayağının çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheli 2 şahıs olay yerinden kaçtı.

Polis bölgede şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişinin bulunduğu çay ocağında şans eseri başka yaralanan olmadı.

Kavga anı ise saniye saniye bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre önce Taylan K.'ye tokan atan şahıslar, ardından yanlarında getirdikleri silahla ateş etmeye başlıyor.

Şahıslardan biri ateş ettikten sonra da Taylan K.'yi dövmeye devam ederken, daha sonra olay yerinden koşarak kaçıyorlar. Şahıslar kaçarken "Siz öldünüz" diye bağıran Taylan K. ise çevredeki vatandaşlar tarafından tabureye oturtuluyor.

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