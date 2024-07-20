Adliye önünde silahlı kavga. 9 kişi tutuklandı

Olay, önceki gün adliyede yapılan bir duruşmanın ardından, yol üzerindeki iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmayla başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve O.K. (29) ile C.O. (40) tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Polisler, kavgaya müdahale etmek için havaya ateş açtı ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Yaralanan iki kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan 9 kişi, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.



