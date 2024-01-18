Adnan Bali: Krizlerde fırsatlara odaklanmalıyız

ÇAĞLAR ÇAĞATAY/ YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) sektör liderlerini, akademisyenleri, ekonomistleri, alanında uzman konukları konuşmacı olarak ağırladığı, etkili bir tartışma platformu yaratan geleneksel kahvaltı toplantılarının Ocak ayı konukları Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Gazeteci-Yazar Elif Ergu oldu.

DEPREM BÖLGESİNDE DAHA AKTİF OLACAKLAR

KAGİDER üyelerinin de katıldığı kahvaltı toplantısında konuşan KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu yaptı. Bezircioğlu, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk yılında kadın girişimciliği için tam hız çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bezircioğlu, yaptıkları çalışmalara dair bilgiler verdi. İlgili komitelerin deprem bölgesindeki kadınları güçlendirmek için çalışma ve projelerine devam ettiklerini açıklayan Bezircioğlu, en az 2 sene aktif olarak orada olacaklarını da vurguladı.

Güncel ekonomik ve finans göstergelerinin paylaşılıp değerlendirildiği toplantıda moderatörlüğü üstlenen gazeteci-yazar Elif Ergu Demiral, “Kadınların ekonomiye katılımının artması, ülkenin gelişmişlik düzeyini de arttırıyor” diyerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde atlatılan diğer kriz dönemlerine değindi.

TÜRKİYE KRİZLERDEN GÜÇLENEREK ÇIKTI

Her sektörden kadın girişimcilerin bir araya geldiği toplantının devamında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Türkiye’nin geçirdiği kriz dönemlerini karşılaştırarak ülkemizin bu krizlerden güçlenerek ve çeşitli kazanımlarla çıktığı örnekleriyle anlattı. Bali “İçinden geçtiğimiz zor sürecin sonunda da sahip olacağımız kazanımlara ve fırsatlara odaklanmalıyız. Önemli dönüşüm programları, muhasebe, yönetişim, iş modeli alt yapıları geliştirmeleri ekonominin çok hızlı gitmediği zamanlarda yapılır” dedi.

SEÇİM SONRASI ÖDEV DÖNEMİ

Krizlerle yaşayan bir ülke olduğumuza vurgu yapan Bali, çıkışın yine rasyonelden kopmadan olacağına dikkat çekti. Rasyonel ekonomi politikalarıyla çıkışın sağlanabileceğine özellikle dikkat çeken Bali, “2018 yılından itibaren kişi başı geliri bir üst seviyeye çıkarmak için teknoloji de, eğitim de, hukuk da, özgürlükler de, demokrasi de katma değer yaratacak atılımlar yapılması gerekiyordu. 2024’ün ilk yarısında gerçekleştirecek olan yerel seçimlerin ardından Türkiye, ödevlerini yapma fırsatı yakalayacak. O zaman yapılamayan atılımların, yapamadığımız restorasyon dönemini bu önümüzdeki seçimsiz yıllarda yapabiliriz. Ekonomi politikaların rasyonel zeminde devam etmesini temenni ediyorum. Daha yüksek dozda, rasyonel, daha düzeltici ekonomik politikaların yapılması öngörülüyor. 2025 ikinci yarısından önce ancak kendimize gelebiliriz. Hep beraber üstesinden gelmeye hazır olmalıyız” diye konuştu.