Adobe hisseleri düştü

LSEG'e göre Adobe, bir önceki yıla göre %11 artışla ve analistlerin beklediği 5,37 milyar doların üzerinde 5,41 milyar dolar gelir bildirdi. Şirketin bu dönemdeki net geliri 1,68 milyar dolar ya da seyreltilmiş hisse başına 3,76 dolar olurken, bir önceki yıl bu rakam 1,40 milyar dolar ya da hisse başına 3,05 dolardı.

Adobe dördüncü çeyrek için 5,50 milyar dolar ile 5,55 milyar dolar arasında gelir ve 4,63 dolar ile 4,68 dolar arasında hisse başına kazanç beklediğini açıkladı.

LSEG anketine katılan analistler 5,61 milyar dolar satış ve 4,67 dolar hisse başına kazanç bekliyorlardı.

Goldman Sachs analistleri hisse senedi için alım notlarını ve 640 dolar fiyat hedeflerini yinelediler. Adobe'nin hayal kırıklığı yaratan görünümünün ana iş kolunun gücünü gölgelediğini düşündüklerini belirten analistler, iş kolunun yapay zekanın benimsenmesiyle desteklendiğini ve temel büyüme faktörlerinin “bozulmadan kaldığını” ekledi. Bugünki bir notta, “Yatırımcılar muhtemelen rehberliğin gelecek DM FY25 rehberliği üzerindeki etkisinden endişe duyuyor ve işin olgunluğunda nerede olduğumuz konusunda tereddüt ediyor olsalar da, bu tepkinin abartılı olduğuna inanıyoruz” diye yazdılar.

Bank of America analistleri, Adobe'nin biraz karışık ama genel olarak sağlıklı sonuçlar ve görünüm bildirdiğini söyledi.