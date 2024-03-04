Adobe Türkiye fiyatlarına dev zam

Kaynak: Medyaradar
Adobe Türkiye fiyatlarına dev zam
Zam furyasına katılan Adobe yarın (5 Mart Salı günü) itibarıyla Türkiye fiyatlarına zam yapacağını paylaştı.

Zam furyası hzı kesmeden devam ediyor. Bu furyaya son olarak Amerika merkezli Adobe de dahil oldu.
Adobe, Türkiye’deki bazı Creative Cloud kullanıcılarına bilgilendirme mesajları göndermeye başladı. Türkiye fiyatlarına 5 Mart itibarıyla zam yapacağını duyurdu.
YILLIK FİYAT 10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI
Yurt dışındaki abonelik fiyatlarının yüzde 9 zam ile 55 dolardan 60 dolara çıkarılacağı aktardı. Türkiye fiyatlarına ise tek seferde yüzde 308 oranında zam yapılacağı bildirildi. LOG’un haberine göre Adobe Creative Cloud’un tüm uygulamalar (100 GB) paketinin fiyatı, 5 Mart itibarıyla şu şekilde belirlendi:
Aylık eski fiyatı: 190 TL
Aylık yeni fiyatı: 777 TL
Yıllık eski fiyatı: 2.290 TL
Yıllık yeni fiyatı: 10.350 TL

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