Adobe Türkiye fiyatlarına dev zam

Zam furyası hzı kesmeden devam ediyor. Bu furyaya son olarak Amerika merkezli Adobe de dahil oldu.

Adobe, Türkiye’deki bazı Creative Cloud kullanıcılarına bilgilendirme mesajları göndermeye başladı. Türkiye fiyatlarına 5 Mart itibarıyla zam yapacağını duyurdu.

YILLIK FİYAT 10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Yurt dışındaki abonelik fiyatlarının yüzde 9 zam ile 55 dolardan 60 dolara çıkarılacağı aktardı. Türkiye fiyatlarına ise tek seferde yüzde 308 oranında zam yapılacağı bildirildi. LOG’un haberine göre Adobe Creative Cloud’un tüm uygulamalar (100 GB) paketinin fiyatı, 5 Mart itibarıyla şu şekilde belirlendi:

Aylık eski fiyatı: 190 TL

Aylık yeni fiyatı: 777 TL

Yıllık eski fiyatı: 2.290 TL

Yıllık yeni fiyatı: 10.350 TL