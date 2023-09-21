Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı. Buna dikkat

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, adres değişikliği yapan seçmenlerin gelecek yerel seçimlerde oy kullanabilmeleri için 1 Ekim tarihine kadar adres bildirimlerini yapmaları gerektiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Adres değişikliği yapan seçmenlere uyarı. Buna dikkat

Akın, yazılı açıklamasında, adres değişikliği yapan seçmenlere ilişkin CHP'li tüm belediyelere yazı gönderildiğini bildirdi.

Yazıda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan milyonlarca vatandaşın başka kentlere yerleşmek zorunda kaldığını hatırlatan Akın, bu kapsamda başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına yerleşen pek çok vatandaşın adres bildirimi yapmamış olabileceğine dikkati çekti.

Akın, yerel seçim öncesi adres değişikliği yapan seçmenlerin, bulundukları adreste oy kullanabilmeleri için seçim başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 tarihinden üç ay önceye kadar adres bildirimi yapması gerektiğini vurgulayarak, "Buna göre deprem ya da başka sebeplerle farklı bir adreste yaşayan ve henüz adres bildirmeyen seçmenlerin adres bildiriminde son tarih 1 Ekim 2023'tür. Vatandaşlarımız bu tarihe kadar adres bildirimi yapabilir." ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelerin sorumluluk bölgelerindeki tüm vatandaşlara duyuru yapacağını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yerel yönetimlere ilişkin tercihlerinin en iyi şekilde sandığa yansıması için bütün belediye başkanlarımız ve belediyelerimiz sosyal medya hesaplarında, kamuya açık alanlarda görünür mecralarda, duyuru panolarında 1 Ekim 2023'e kadar adres değişikliği yapmamış vatandaşlarımıza adres bildirimi yapılmasına yönelik çağrıda bulunacak."

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